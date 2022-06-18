Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da asayiş uygulaması: 8 sürücüye 26 bin 166 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 200 polisin katıldığı denetimlerde 1132 kişi sorgulandı, 8 sürücüye 26 bin 166 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin destekleriyle Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.
[Fotoğraf: AA]
Denetlemelerde 183 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan 8 araç sürücüsüne toplam 26 bin 166 lira ceza kesildi.
Uygulamada ayrıca 1132 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken denetlenen 39 iş yerinden eksik evrakı bulunan 13 işletme yetkilisine işlem yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Bursa
Sıradaki Haber
Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz