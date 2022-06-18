Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı, sürücü kaçtı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da kontrolden çıkan İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, olayın ardından kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.
İETT otobüsü kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.
İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.
Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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