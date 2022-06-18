Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.

İETT otobüsü kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.

İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.