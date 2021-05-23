Yangın, saat 11.00 sıralarında Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde meydana geldi.

İddiaya göre, hastanenin girişindeki tavanda kaynak yapım sırasında sıçrayan alevler izolasyon malzemelerinin üzerine düştü. Kısa sürede izolasyonun olduğu bölgede yangın çıktı.

24 kişi etkilendi

Dumanların hastane içine dolmasıyla tedavi gören 11 hasta ve 13 hastane personeli dumandan etkilendi. 24 kişi, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Tıp Fakültesi Acil Servisine nakledildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlerin sardığı tavandaki yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen hasta ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Dumandan etkilenen hem hastalarımız hem de personelimiz var"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın hastaneye giderek inceleme yaptı.

"Bugün saat 11.00'de Onkoloji Servisimizde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 11 hastamız ve 13 personelimiz yangından etkilendi. Yangına çok kısa sürede müdahale edildi. Ancak duman nedeniyle etkilenen hem hastalarımız hem de personelimiz var. Şu anda tedavileri devam ediyor. Arkadaşlarımızın konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor. Bütün hastalarımıza geçmiş diyorum."