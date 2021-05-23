Antalya'daki yangınlar kontrol altında
Antalya'da yerleşim yerleri ve seralara yakın sazlık alanda iki ayrı yerde yangın çıktı. Çalışmalar sonucunda iki yangın da 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangınlardan biri Ermenek Mahallesi'nde diğeri ise Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.
Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun şekilde müdahale etti.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangınlar 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi.
Bazı seralarda küçük çapta hasara yol açan yangın nedeniyle sazlıkta yaşayan bazı canlılar telef oldu.
Kuş cenneti olarak bilinen bölgede yavru kuşu gazeteciler kurtardı.
Yangından kaçan kaplumbağa da objektiflere yansıdı.
"Yangının kasıtlı çıkarıldığını düşünüyoruz"
Seracı Muhammet Çavuş, gazetecilere, her sene bu dönemde sazlıkta yangın çıktığını söyledi.
Özellikle rüzgarlı günlerde meydana gelmesi nedeniyle yangının kasıtlı çıkarıldığını düşündüklerini belirten Çavuş, "Yangın rüzgar ve sıcaklığın etkisiyle büyüyüp yayılıyor. Çilek seraları, naylonlar yandı, şehrin üzerinde duman bulutları oluştu" dedi.
- 14:20
- 14:12
- 14:03
- 14:01
- 14:16