Yangınlardan biri Ermenek Mahallesi'nde diğeri ise Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

[Fotoğraf: DHA]

Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun şekilde müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangınlar 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi.

Bazı seralarda küçük çapta hasara yol açan yangın nedeniyle sazlıkta yaşayan bazı canlılar telef oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kuş cenneti olarak bilinen bölgede yavru kuşu gazeteciler kurtardı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangından kaçan kaplumbağa da objektiflere yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

"Yangının kasıtlı çıkarıldığını düşünüyoruz"

Seracı Muhammet Çavuş, gazetecilere, her sene bu dönemde sazlıkta yangın çıktığını söyledi.

Özellikle rüzgarlı günlerde meydana gelmesi nedeniyle yangının kasıtlı çıkarıldığını düşündüklerini belirten Çavuş, "Yangın rüzgar ve sıcaklığın etkisiyle büyüyüp yayılıyor. Çilek seraları, naylonlar yandı, şehrin üzerinde duman bulutları oluştu" dedi.