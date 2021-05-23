Bir sürücü yan yolda hızla giderken, önce seyir halindeki 2 otomobile, daha sonra da yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı.

Kaza sonrası otomobil içinde bulunanlar kaçmaya çalıştı. Çevredekiler ve kazada aracı hasar gören sürücüler ise kaçmaya çalışanları yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kaza sonucu 12 araçta hasar tespit edildi.

Kazaya neden olan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza anı da iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Uyuşturucu madde iddiası

Kazayı yaşayanlardan Ufuk Kandemir, “Sabah işe gidecektik, yola çıktık. Sol şeritte ilerlerken arkadan bir ses geldi. Bize vurunca bir refüje çıktık, o da arabalara vura vura ancak durabildi. Allah'tan karşı şeride geçmedik. İndik, baktık 12 aracı biçmiş. Büyük ihtimalle madde kullanıyordu. Arabanın içinde çakmak gazı, folyo falan vardı" dedi.