"Bacasız sanayi" diye ifade edilen turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalardan birisi de yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde turizmcilerin, aşı olmasına öncelik verilen meslek grupları arasına alınması oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinde turizmcilerin aşılanma süreci ve Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş trafiğinin başlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak"

Alpaslan, 90 ülkenin misyon şeflerini Antalya'da ağırladıklarını, Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu yerinde onlara anlattıklarını kaydederek, Türkiye'ye gelecek turistlerin Türkiye'de ne kadar güvenli, konforlu tatil yapabileceklerini büyükelçilere gösterdiklerini söyledi.

Turizmcilerin aşılanmasına nisandan itibaren başlandığını belirten Alpaslan, "Mayıs ayının sonunda tüm turizmcilerin aşılanmasını hedeflemiştik. Aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanları haziran sonunda aşılanmış olacak. Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz" dedi.

Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasına yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta Rusya'daki görüşmelerinin birinci gündem maddesinin iki ülke arasındaki uçuş trafiğinin açılması olduğunu aktaran Alpaslan, Rus heyetinin en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek yerinde tespit yapacaklarını aktardı.

Alpaslan, tüm ülkelerle irtibatlarının devam ettiği gibi Rusya ile de çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Rusya ile uçuş trafiğinin açılması Türkiye açısından ve Türk turizmi açısından son derece önemli. En kısa zamanda Rusya ile uçuş trafiğinin başlamasını arzu ediyoruz. Buna yönelik çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Alpaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesiyle sürecin hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Rus turistler "sabırsızlıkla" Türkiye ile uçuşların başlamasını bekliyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve beraberinde uygulamaya konan kısıtlamalardan küresel anlamda en çok etkilenen sektörlerden biri turizm oldu.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2019'da 7 milyonu aşarak rekor kırarken, Rus tatilcilerin sayısı geçen yıl salgının etkisiyle 2 milyon 128 bin 758'e geriledi.

Takvimin ay sonunda netleşme bekleniyor

Türkiye ve Rusya'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle iki ülke arasındaki uçuşlar 12 Nisan'da alınan kararla tekrar kısıtlandırılmıştı. Salgının hafiflemesiyle uçuşların tekrar başlamasına yönelik üst düzey müzakereler 17 Mayıs'ta Moskova'da başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moskova'daki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze de 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasına yönelik takvimin ay sonunda belirlenebileceğini aktararak, Rus turistlerin sabırsızlıkla Türkiye'nin haziranda açılmasını beklediğini söylemişti.

AA ekibi, başkent Moskova'da Rus vatandaşlarına mikrofon uzatarak, söz konusu kısıtlamalara ilişkin görüşlerini ve yaz sezonu ile ilgili tatil planlarını sordu.

"(Türkiye) İklimi, eğlenceleri ve bütçe açısından güzel"

Kısıtlamaların olmaması halinde Türkiye için tatil planları yaptığını anlatan Moskova sakini Anastasya Semenova, "Maalesef mümkün olmuyor. (Türkiye) İklimi, eğlenceleri ve bütçe açısından güzel. Kısıtlamaların kaldırılmasını çok isterdim" dedi.

Valeriya Oboronina da bu yıl denize gidip yoga yapmak istediğini ifade ederek, "Muhtemelen Soçi'ye, Karadeniz tarafına giderim. Bir yere uçabilme ihtimalim düşük. Eğer yurt dışına gidebilseydim Türkiye'ye gitmek isterdim. Şu anda kapalı ama durum düzelirse Türkiye'ye de gidebilirim" diye konuştu.

Şu anda farklı ülkeler üzerinden de Türkiye'ye gidilebileceğini aktaran Oboronina, "Ancak uçuşlar tekrar başlatılırsa elbette gitmek daha rahat olacak. Keyifle giderdim" dedi.

Türkiye'ye dair çok sayıda güzel yorum duyduğunu ifade eden Oboronina, "Hiç Türkiye'ye gitmedim ancak bunu yapmayı çok isterdim. Çok fotoğraflar gördüm. Deniz dahil, şehirler, her şey güzel diyorlar. Tanıdıklarımın hepsi çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu nedenle Türkiye'ye zevkle giderdim" diye konuştu.

Valeriya Jukova, bu yıl Türkiye'de tatil yapmayı planladığını, uçuşlara yönelik kısıtlamaların kademeli bir şekilde kaldırılmasını beklediğini söyledi.

"Türkiye benim en sevdiğim ülke"

Yevgeniy İvanoviç de bu yaz çalışmak zorunda olduğunu belirterek, imkanı olması halinde Türkiye'de tatil yapmak istediğini ifade etti.

Arkadaşlarının da Türkiye'yi tavsiye ettiğini aktaran İvanoviç, "Ruslar için de Türkiye'de tatil yapmak bir alışkanlık. Elbette mevcut kısıtlamaların da kaldırılmasını isterdim" dedi.

Yaz için Rusya içerisinde tatil yapmaya yönelik planlar yaptığını belirten Anastasya Bagateva ise Türkiye'de çok bulunduğunu ve Türkiye'yi beğendiğini söyledi.

Kapadokya ve Pamukkale gibi yerleri gezdiğini anlatan Bagateva, "Türkiye de dahil tüm bölgelere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını isterdim" dedi.

Lilya Borisova, yaz sezonuna ilişkin çocuk tiyatrosu çalışmaları yaptığını belirterek, "Yurt dışında tatili yasaklar nedeniyle pek düşünmedim. Türkiye'de ise daha önce bulundum ve çok beğendim. Her şey dahil sistemi sayesinde çok sakin bir tatil imkanı oluyor ve özellikle bir program yapmak zorunda kalmıyorsun. Varıyorsun ve dinleniyorsun. Kısıtlamalar kaldırılırsa elbette hem Türkiye hem de farklı ülkelere gitmek isterdim" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de evimde gibi hissediyorum"

Ayişa Frolova, bu yıl yaz tatili için Türkiye'ye gitmeyi planladığını aktarırken, şunları kaydetti:

"Bu yıl sınavlarım bittikten sonra Türkiye'ye gitmeyi planlıyorum. Çünkü Türkiye'de de sınavlarım var. Ayrıca dinlenmek de istiyorum. Çünkü Türkiye benim en sevdiğim ülke. Türkiye'de evimde gibi hissediyorum, harika bir hava var, çok iyi ve misafirperver bir ulus. Kısıtlamaların kaldırılmasını çok isterdim. Çünkü şu anda gitmek çok zor."

Yekaterina Kuzmina da İtalya ve Bali dışında Türkiye'de de Ölüdeniz tarafında tatil yapmak istediğini ifade ederek, kısıtlamaların kaldırılmasını istediğini söyledi.

