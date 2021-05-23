Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir araçtan gümrük kaçağı 2 milyon makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir aracın içinden gümrük kaçağı 2 milyon makaron çıktı, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği aracı, merkez Yüreğir ilçesindeki keresteciler sitesinde durdurdu.
Araçta, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 milyon makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık
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