Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 05:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.25’te Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine 23,50 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 23.50 km. Bozcaada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 23.05.2021, 03:25:20 TSİ
Enlem : 39.6978 N
Boylam : 25.7513 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/BfyoVbFwi7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi AFAD
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