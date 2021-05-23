Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da park halindeki minibüs kundaklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kundaklandığı iddia edilen park halindeki minibüsün motor bölümü hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dicle Mahallesi'nde park halindeki Ekrem K.'ye ait minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüsün motor bölümünde hasar meydana geldi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Yangın
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