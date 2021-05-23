Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
Yağınözü Mahallesi'nde, Keziban Kılıç, girdiği samanlıkta elektrik akımına kapıldı. Kardeşini gören ağabeyi Mesut Kılıç da onu kurtarmak isterken akıma kapıldı.
Ağır yaralanan iki kardeş olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keziban Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamadı. Mesut Kılıç ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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