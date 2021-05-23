Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve otel olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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