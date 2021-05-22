Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da tedbirleri ihlal eden otel kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlenen otel için kapatma cezası verildi.
Polis ile Bodrum Turizm Danışma Bürosu denetim ekipleri, ilçedeki bir otelde eğlence düzenlendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Oteldeki 130 kişinin COVID-19 tedbirlerini ihlal edip canlı müzik eşliğinde eğlendiği belirlendi.
Bunun üzerine Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilen otel için kapatma cezası verildi. İlçedeki otellerde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler: Turizm Koronavirüs Tedbirleri
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