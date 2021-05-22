Yumurtasını bırakmak için plaja çıktığında yaralı olduğu fark edildi, tedavi altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde tedavisi tamamlanan caretta caretta yeniden denize bırakıldı.

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’nde tedavisi tamamlanan caretta caretta, tekrar yuvasının olduğu plaja götürüldü. Kıyıda kısa süre bekledikten sonra ise yeniden mavi sularla buluştu.

"Yaralı veya ölü kaplumbağa gördüğünüzde merkezimize bildirin"

DEKAMER Alan Sorumlusu Fatih Polat, deniz kaplumbağalarının korunması için vatandaşlardan da yardım beklediklerini söyledi.

"Kaplumbağaların yuvalama mevsimi olduğunu ve yaklaşık 15 gün sonra bu caretta carettanın bir diğer yuvasını yapacağını bildiğimizden sadece bir günlük bir gözetim altında tutarak veteriner hekim arkadaşım bu yaraya uygun müdahaleleri gerçekleştirdi. Yerli ya da yabancı turistlerin yaralı ya da ölü kaplumbağa görmeleri halinde merkezimizi arayarak bize bu konuda bilgi vermeleri önemli. Bu şekilde yaralanan kaplumbağaların tedavi süreçlerinin hızlandırılması ve daha iyi sonuçlar alınması hususunda bize yardımcı olabilirler."



Merkezde caretta carettaların neslinin korunması için önemli bilimsel çalışmalar da sürdürülüyor.