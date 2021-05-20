Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TüvTürk tarafından desteklenen rallinin katılımcıları, Belçika'dan yola çıktıkları etkinlik kapsamında Almanya ve Slovenya'dan sonra Sırbistan'a geldi. Katılımcılar bunun ardından Bulgaristan üzerinden yarın Türkiye'ye varacak.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin organizatörü Nadir Serin, rallinin geçen senelere oranla farklı olduğunu söyleyerek, "Bu senenin teması gastronomi. Diğer rallilerde bir yerden başlardık ama bu sene herkes bulunduğu yerden başlayarak Türkiye'ye varacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor

Rallinin, Türk mutfağını tanıtmayı amaçladığını anlatan Serin, Türkiye'nin koronavirüs koşullarında son derece güvenli bir ülke olduğunu göstermeyi hedeflediklerini de söyledi.

Serin, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını vurgulayarak, güzergah üzerinde katılımcılara, büyük misafirperverlik gösteren büyükelçi ve konsoloslara teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Sırbistan ziyaretleri kapsamında katılımcılar, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile de görüştü.