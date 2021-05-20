Sarıçam ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hayriye Arslan, 10 yıl önce kaynak ustası eşi Duran Arslan'ın iş yoğunluğunun artması üzerine atölyede kendisine yardım etmeye başladı.

Bir süre sonra işte ustalaşan Hayriye Arslan, demir şebeke ve mangal takımları üretmeye, çatı onarımları yapmaya başladı.

Eşinin yaptığı uygulamaları takip ederek mesleğinde ustalaşan Arslan, azmi ve becerisiyle ön yargıları kırıp hemcinslerine örnek oldu.

"Çabalarsanız yapabiliyorsunuz"

Mesleğe ilk başladığında çevresi tarafından "Bu iş çok zor, yapamazsın" şeklinde tepkiler aldığını söyleyen Hayriye Arslan, sonradan herkesin kendisine imrendiğini, takdir edildiğini belirtti.

Arslan, "Bundan 10 yıl önce eşimin yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kolları sıvayarak bu işe başladım. Eşim gösterdi, ben yaptım uygulamalı olarak. Daha sonra inşaatlara gittik, iyice öğrendim bu mesleği. Şebeke kesiyorum, kaynak yapıyorum. Demir kesiyorum. Mangal takımı yapıyorum. Çatılara çıkıyorum. Meslekte ustalaşınca eşim bütün işleri bana bıraktı bu arada. Çoğu zaman yemek yapamıyorum, dışarıdan sipariş ediyoruz ama çalışmak güzel. Çabalarsanız yapabiliyorsunuz" dedi.

"Eşimin ustalığını çok beğeniyorum"

Hayriye Arslan'ın eşi Duran Arslan ise eşinin el yatkınlığı nedeniyle birçok detayı çabuk kavradığını anlatarak, "Eşimin bu işi öğrenmesiyle birlikte atölyedeki tüm işleri kendisi yapıyor. Ustalığını çok beğeniyorum. Gayet becerikli ve istekli. Bu mesleği her kadın yapamaz. Kendisini takdir ediyorum" diye konuştu.

"Azimli ve istekli"

Hayriye Arslan'ın kapı komşusu Serap Turgut da, "Hem eşine yardımcı oluyor hem çocuklarına örnek oluyor. Destekliyoruz kendisini. Azimli ve istekli birisi zaten. İşçiliği de güzel. Bizim işlerimizi de yaptı, herhangi bir problem yaşamadık. Bir şey olursa zaten direkt olarak kapısını çalıyoruz" sözlerini kullandı.