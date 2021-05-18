Avustralya’da New South Wales Üniversitesi’nde bilim insanları, dünyadaki kuş popülasyonunu hesaplamak için kapsamlı bir araştırma yaptı. Bunun için yaklaşık 10 bin kuş türü mercek altına alındı.

Bilim insanları, kuş gözlemcilerinin, çevrim içi veri tabanı e-bird'de son 10 yılda kayda geçirdiği verileri kullandı.

Birçok kuş türü ender görülüyor

Araştırmaya göre, yerkürede 50 milyar kuş bulunuyor. Araştırmacıların "Milyar kulübü" adını verdiği; popülasyonları bir milyardan fazla olan kuş türlerinin bulunduğu grubun dört üyesi var.

Bu türler serçe, sığırcık, halka gagalı martı ve ahır kırlangıçları... Serçe popülasyonu bir milyar 600 bini buluyor.

Kuş popülasyonu insan nüfusunun altı katından fazla olsa da birçok türe ender rastlandığına dikkat çekiliyor.

Araştırmaya göre, her 10 kuş türünden birinin popülasyonu beş binin altında.