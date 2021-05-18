Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bataklıkta mahsur kalan köpeği çiftçiler kurtardı
Bursa'da bataklığa saplanan köpek, çiftçiler tarafından traktörle kurtarıldı.
Bursa'da bir grup çiftçi meyve bahçesinin yakınından köpek sesleri geldiğini duydu. Köpeğin bataklığa saplandığını gören çiftçiler, traktörle alana yaklaştı.
Traktörün römorkuna çıkan bir kişi, bataklığa saplanan köpeği çekerek kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Bursa
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