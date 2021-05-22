Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayının son günlerinde de yol açma çalışmaları sürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu gözlemleniyor.
Hakkari İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla ve üs bölgeleri yollarını açmak için yoğun şekilde çalışıyor.
[Fotoğraf: AA]
Göllerbaşı ve Binbirkapı bölgelerinde çalışma yapan ekipler, 8 metreyi bulan karla mücadele ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 23:07
- 22:41
- 22:46
- 21:50
- 21:50
Sıradaki Haber
Şehit bekçi son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz