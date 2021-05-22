Gündoğan Küçükbük Mahallesi Çetili Burnu mevkisinde yapımı devam inşaat projesinde işçilerin kaldığı yerin yanındaki otluk alanda başlayan yangın, konteynere sıçradı. Büyüyen yangın, onlarca işçinin kaldığı 15 konteyneri etkisi altına aldı.

Bir işçi ateşin içine düştü

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışan işçilerden biri ateşin içerisine düştü. Ayakları ve bacakları yanan işçi, 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'da inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı, 2 işçi dumandan etkilendi. pic.twitter.com/J4JOS21f9R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2021

İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yangın yerine daha sonra arazözler de sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Söndürme çalışmalarına katılan 2 işçi de dumandan etkilendi. 2 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.