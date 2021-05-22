Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri, antik kentin girişinde harmandalı oynadı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden grup, gezi sonrası antik kentin girişinde komando marşıyla toplandı.

Komandoların gösterisi ilgiyle izlendi

Türk bayraklarıyla harmandalı oynayan öğrenciler, ardından Mehter Marşı eşliğinde eğitimlerinden küçük bir gösteri sundu.

Çevredekilerin ilgiyle izlediği komandoların gösterisini bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Ziyarete, Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de eşlik etti.