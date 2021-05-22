Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar oluştu.
İlçede gece saatlerinde etkili olan rüzgar, Sakyol ve Aşağıbudak köylerinde şiddetli fırtınaya dönüştü.
Fırtınanın etkisiyle köylerdeki bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, elektrik telleri koptu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve evleri hasar gören ailelere destek sağlanacağı bildirildi.
Etiketler: Fırtına
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