Dikili'de dün meydana gelen fırtınada yükselen dalgaların verdiği hasarın belirlenmesi ve batan teknelerin çıkartılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili Liman Başkanlığı, kaymakamlık ve ilçe belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Bölgede kurtarma şirketleri bünyesinde görev alan dalgıçlar ve vinçler yardımıyla tekneler karaya çıkarılırken teknelerden kopan parçalar da belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Yapılan çalışmalarda tümü küçük balıkçı teknesi olmak üzere 27 teknenin battığı, 17 teknenin de hasar gördüğü belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Mağdur balıkçılarımız ile irtibata geçilip gerekli telafiler yapılacaktır"

Çalışmalara katılan tekne sahiplerinden Volkan Basyan, dün yaşanan olayın ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu, tekneleri sudan kurtarmak için çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Basyan, bölgede barınağa bağlı olmayan teknelerin battığını, ilçe belediyesi ile bir barınak ya da güvenli bağlama noktası oluşturulması için görüştüklerini de anlattı.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, kullanılamaz hale gelen ve ağır hasar alan teknelerle ilgili mağduriyetlerin telafi edileceğini açıkladı.

"Gerek il başkanlığımız gerekse bakanlıklarımız ile görüşmeler yapıp ivedi çözüm için raporlarımızı muhataplarımıza iletmiş durumdayız. En kısa sürede mağdur balıkçılarımız ile irtibata geçilip gerekli telafiler yapılacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Sahil şeridi de su altında kalmıştı

Dikili'de dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda bağlı bulunan bazı balıkçı tekneleri batmış, ilk belirlemelerde 25 teknenin ağır hasar gördüğü tespit edilmişti.

İlçede denizin taşması nedeniyle Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridi de su altında kalmıştı.