Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak, battığını söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Ergin, "Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa sürede 'hızır ekip' oluşturdu. Çağrı merkezi ve 'whatsapp' hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı." diye konuştu.

"Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu"

Ergin, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, Ayvalık Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de içinde bulunduğu hasar tespit komisyonunun kısa sürede kurulmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek, yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesinin tüm saha ekipleri, aralıksız çalışarak, çağrılara ulaştı. Zarar gören vatandaşlar, 02663121040 numaralı hattan ya da Ayvalık Kaymakamlığından başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt altına alınarak, ekipler hasar tespiti için bölgeye gönderilecektir."

Öte yandan, Altınova sahilinde batan teknelerin vinçle denizden çıkarılması ve vidanjör ile teknelerdeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

Dikili'de fırtına sonucu 27 balıkçı teknesi battı, 17'si hasar gördü

İzmir'in Dikili ilçesinde de dün etkili olan fırtına sonucu 27 balıkçı teknesinin battığı, 17'sinin hasar gördüğü tespit edildi.

AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci de yaptığı açıklamada, kullanılamaz hale gelen ve ağır hasar alan teknelerle ilgili mağduriyetlerin telafi edileceğini söyledi.

Şekerci, şunları kaydetti:

"Gerek il başkanlığımız gerekse bakanlıklarımız ile görüşmeler yapıp ivedi çözüm için raporlarımızı muhataplarımıza iletmiş durumdayız. En kısa sürede mağdur balıkçılarımız ile irtibata geçilip gerekli telafiler yapılacaktır. Sabahın ilk saatlerinden beri balıkçılarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Özellikle birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde sosyal medyada, bu afeti siyasi çıkarlarına alet eden, özellikle de toplumu kin ve nefrete yönlendiren kişiler hakkında yargı sürecine başvuracağımızı da bilmenizi istiyorum."