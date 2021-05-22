Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu,, İstanbul Ataşehir'de bulunan "internet haber" isimli iş yerinde arama yapıldı.

Özışık kardeşlerin kullanımında olan telefon ve bilgisayar ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu.