Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özışık kardeşlerin iş yerinde arama yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı. Özışık kardeşlerin kullandığı telefon ve bilgisayarlara el kondu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, gazeteci Hadi ve Süleyman Özışık'ın sahibi olduğu,, İstanbul Ataşehir'de bulunan "internet haber" isimli iş yerinde arama yapıldı.
Özışık kardeşlerin kullanımında olan telefon ve bilgisayar ile dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık kardeşler hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
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