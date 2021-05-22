Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sinop çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de (Sinop-Ordu arası) batı ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.