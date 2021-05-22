Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.

Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.

İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.