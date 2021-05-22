Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Park halindeki araç denize düştü
Üsküdar'da, park halindeki hafif ticari araç denize düştü. Aracın denize düşmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kuleli Caddesi'nde, restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda park halindeki bir ticari araç, hareket ederek denize doğru sürüklendi.
Şantiye alanında çalışan işçilerin durdurmaya çalıştığı araç, denize düştü.
İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Bu arada, aracın denize düşmesi vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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