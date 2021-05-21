Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı.
İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Sevgi Yolu mevkisinde sahile bağlı bulunan yaklaşık 10 balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle su alarak battı. Birbirine çarparak parçalanan teknelerden kopan parçalar kıyıya vurdu.
Sahil şeridine gelen balıkçılar, teknelerini fırtınadan kurtarmaya çalışıyor.
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