Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da ikinci yangın
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'da Lara Plajı'nın karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez de Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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