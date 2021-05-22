Antalya'da Lara Plajı'nın karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez de Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.