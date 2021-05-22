Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Ankara merkezli 4 ilde emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce teknik ve fiziki takibinin ardından 18 Mayıs'ta Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, zanlıların adreslerinde narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramada bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirilmişti.
Etiketler: Uyuşturucu
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