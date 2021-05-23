İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphe üzerine durdurulan otomobillerden birinde narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı.

Ekipler, Uzi'nin, aracın bagajındaki yakıt tankına tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı. Yakıt tankının içine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ile Y.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.