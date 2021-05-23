Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'daki 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
En düşük sıcaklık Ardahan'da
Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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