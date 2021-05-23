Türkiye coğrafi konumu ve iklimiyle yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça şanslı bir ülke.

Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle, Türkiye’nin başlıca yenilenebilir enerji kaynakları...

Bu enerji kaynaklarından rüzgar, son yıllarda ön plana çıkmış durumda..

Türkiye'nin toplam enerji potansiyeli 48 bin megavat

Türkiye 1986 yılında kurmuş olduğu 55 kilovatlık rüzgar türbinleri sayesinde rüzgar enerjisiyle tanıştı. Şimdi ise tek bir türbinle onun 100 katı yani 5 megavatlık enerji üretebiliyor.

Türkiye yaklaşık 48 bin megavat olan rüzgar enerjisi potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. Bu amaçla, rüzgar enerjisine en fazla yatırım yapan beş Avrupa ülkesinden biri oldu.

İşte o yatırımlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli Türkiye'nin en büyük rüzgar tüneli projesi RÜZGEM...

ODTÜ bünyesinde kuruldu

ODTÜ'de açılan RÜZGEM'de rüzgar türbinleri konusunda çeşitli testler yapılıyor.

RÜZGEM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Uzol, ''Bir tanesi türbin kanatlarının kanat profil testleri ve aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi için kullanılıyor. Başka bir özellik daha küçük türbinlerin direk performans testleri için kullanılıyor.''

Firmalara destek de sağlanacak

Rüzgem bu alandaki firmalara da destek sunacak.

Uzol konuyla ilgili şunları söyledi:

''Milli rüzgar türbin tasarımı yapmak isteyen kişilere, firmalara da elimizden geldiği kadar hem test açısından hem tasarım uzmanlık açısından destek olmaya çalışıyoruz.''



Türkiye'nin rüzgar enerji üretiminde 2023 yılı hedefi, 20 bin megavat.