Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de evin bahçesinde gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa gömülerek, üzeri taşlarla kapatılan kalaşnikof tüfeği ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Sarız ilçe merkezinde A.E'nin evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.
Aramada evin bahçesinde parke taşların altına poşetlere sarılı şekilde gömülerek gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait bir şarjör ve 94 fişek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 180 tabanca mermisi bulundu.
Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri
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