Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 06:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
6 otomobile çarptı, aracını bırakıp kaçtı
[Fotograf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki 6 otomobile çarpan pikap sürücüsü, kazada devrilen aracını bırakıp kaçtı.
İlçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde kaza meydana geldi.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen pikap, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu park halindeki 6 otomobile çarpıp devrildi.
Sürücü, devrilen aracını bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Bölgede incelemelerde bulunan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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