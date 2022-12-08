Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 03:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da yan yana 3 dükkanda yangın
[Fotograf: DHA]
Ankara Çankaya'da lastik satan bir dükkanda başlayan yangın, kısa sürede yandaki 2 dükkana da sıçradı. Can kaybının yaşanmadığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çankaya'nın Alaacatlı Mahallesi'nde bulunan lastik dükkanında, saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki su bayisi ile mobilya imalathanesine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Dükkanlarda hasara sebep olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Haberler
- 03:54
- 03:21
- 03:54
- 02:39
- 01:53
Sıradaki Haber
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz