Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 01:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: Reuters]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında saat 01.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuşadası ilçesine 6,17 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2022-12-08
Saat:01:35:46 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:27.221 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Mpbuzc2DHo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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