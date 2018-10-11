Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusu "Abu Jafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Abu Jafer'in kardeşleri ve akrabalarının da olduğu Rusya uyruklu Rashid Enıkeev ve Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Mohammed Al Ali ile Mısırlı Neda Ahmed M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden Rashid Enıkeev'in, uluslararası terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt içinde kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, ölen DEAŞ üyelerinin eşlerini kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA