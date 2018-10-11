Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına darbe

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ekim'de Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrası Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, Türkiye topraklarından Irak topraklarına geçmeye çalışan bir şahıs ve bir yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanının üzerinde bulunan malzemeleri yere atan şüpheli şahıs, arazinin engebeli olmasından faydalanarak kaçmıştır. Arazide yapılan aramada yük hayvanından atılan bin 250 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Valilikten yapılan başka bir açıklamada da, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince Şemdinli Tütünlü köyü Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, tespit edilen sahipsiz 2 yük hayvanının üzerinde 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA