Antalya bu sene 14 milyon konuk ağırlayacak

Antalya Muratpaşa ilçesinde üçüncüsü düzenlenecek "Kaleiçi Old Town Festivali" için farklı ülkelerden şehre gelen aralarında Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'ın da bulunduğu heyet, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Karaloğlu, konuklarla bir süre sohbet etti.

Karaloğlu, kentin simgelerinden Kaleiçi Festivali'nin başlayacağını hatırlattı.

Muratpaşa Belediyesinin bu değeri daha çok bilinir kılmak için festivali yaptığını aktaran Karaloğlu, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, misafir odası. İnşallah bu sene 14 milyon konuğunu ağırlayacak. Kent, tarihi güzellikleri ve turistik mekanlarıyla önemli. Kaliteli otelleri, mavi bayraklı plajları var" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dünyanın dört bir tarafından gelenlere kucak açtıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA