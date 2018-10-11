  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya bu sene 14 milyon konuk ağırlayacak

Antalya bu sene 14 milyon konuk ağırlayacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi ve misafir odası olduğunu belirterek, bu sene 14 milyon konuğu ağırlayacağını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalya bu sene 14 milyon konuk ağırlayacak

Antalya Muratpaşa ilçesinde üçüncüsü düzenlenecek "Kaleiçi Old Town Festivali" için farklı ülkelerden şehre gelen aralarında Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts'ın da bulunduğu heyet, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Vali Karaloğlu, konuklarla bir süre sohbet etti.

Karaloğlu, kentin simgelerinden Kaleiçi Festivali'nin başlayacağını hatırlattı.

Muratpaşa Belediyesinin bu değeri daha çok bilinir kılmak için festivali yaptığını aktaran Karaloğlu, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, misafir odası. İnşallah bu sene 14 milyon konuğunu ağırlayacak. Kent, tarihi güzellikleri ve turistik mekanlarıyla önemli. Kaliteli otelleri, mavi bayraklı plajları var" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dünyanın dört bir tarafından gelenlere kucak açtıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: antalya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER