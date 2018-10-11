Kayyum atanan belediyelere 2 milyar lira destek sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İLBANK aracılığıyla sağlanan hibe ve kredilerle belediyelerin halka hizmet götürülmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Eylül 2016'dan itibaren daha önce yeterli hizmet alamamış veya bölücü terör örgütlerine lojistik sağladıkları gerekçesiyle görevden alınan bazı belediye başkanlarının yerine kayyum atandığını anımsatan Kurum, bu belediyelerin ayağa kalkması ve halkın gerçek hizmetle buluşabilmesi için kredi ve hibe destekleri verdiklerini hatırlattı.

Bakan Kurum, bu kapsamda kayyum atanan 23 ilde 73 belediye ve 3 ile ait su kanal idaresine talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hibe ve kredi verildiğini belirterek, "Kayyum atanan belediyelerimize bugüne kadar İLBANK aracılığıyla içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı, park, meydan, hizmet binası, pazar yeri, çevre düzenlemesi gibi üstyapı, yol yapım işleri, iş makinesi ve araç alımı ile diğer hizmetlerde kullanılmak üzere toplam 2 milyar 197 milyon 399 bin 589 lira kredi ve hibe desteği sağlandı" diye konuştu.

"Hain terör örgütü inancımıza, medeniyet değerlerimize de doğrudan saldırdı"

Kurum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle HDP'li belediyelerin il ve ilçelere hiçbir hizmet yapmadığını, kaynakların halka değil terör örgütlerine aktarıldığını belirtti.

"Hain terör örgütü sadece evlerimize, iş yerlerimize, sokaklarımıza, insanımıza zarar vermekle kalmadı. İnancımıza, medeniyet değerlerimize, kutsallarımıza da doğrudan saldırdı. Camilerimizi, mescitlerimizi, ibadethanelerimizi vurdu. Milletimizin vergileriyle alınan araçları milletimizin ibadethanelerini yıkmakta kullandılar. Devletimiz, ortaya koyduğu yüksek iradeyle teröristlerin elini ve belini kırdı. Bunları şehirlerimizden topyekun temizledik, dağlardan da temizledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'da dediği üzere, 'Belediyelerin bölücü örgütün kontrolü altında olduğu dönemde bizzat belediye başkanlarının himayesinde yapılan bu hazırlıkları da deşifre ediyor, kayyumlarımız vasıtasıyla darmadağın ediyoruz. Milletin kepçesini, kamyonunu, aracını, bütçesini teröristlere tahsis edenlerden işledikleri suçların hesabını sorduk, soruyoruz ve soracağız'. Mücadelemiz hem içeride, hem sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor."

"Yıkılan şehirlerimizin röntgenini çektik"

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bölgedeki terörün izlerini tamamen silmek, terör örgütü PKK'nın tahrip ettiği şehirleri yeniden imar etmek için çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerine belirtti.

"Yıkılan şehirlerimizin röntgenini çektik. Bölgede hasar tespiti çalışmalarını tamamladıktan sonra imar ve ihya çalışmalarına süratle başladık. Belediyelere atanan kayyumlarla bu süreci yönettik. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin taleplerine ivedi olarak cevap verdik. Kayyumlarımızın atanmasıyla Doğu ve Güneydoğu'nun adeta çehresi değişti, kanalizasyon, içme suyu gibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olan hizmetlerle buluşturuldu. Üstyapıda gözle görülür bir değişim yaşandı. Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı İller Bankamız aracılığıyla gerek hibe, gerekse kredilerle terör mağduru bu il ve ilçelerimizin yaralarının sarılmasını sağladık."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, göreve başladığı günden itibaren Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'ye giderek hem Bakanlık çalışmalarını hem de belediye çalışmalarını yerinde izlediğini aktararak, bu hafta sonu da Van'da vatandaşlarla bir araya geleceklerini dile getirdi.

Gittikleri her ilde gerek AK Parti'li belediye başkanları, gerekse de kayyum olarak atanan belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Kurum, sahada incelemelerde bulunup hem çalışmaları gözden geçirdiklerini hem de yeni çalışmaların planlamasını yaptıklarını anlattı.

Doğu ve Güneydoğu'daki İLBANK destekleri

Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kayyum belediyelere yapılan destekleri de açıklayan Murat Kurum, "Eylül 2016'dan bu yana kayyum atanan bu bölgelerdeki belediyelere 1 milyar 731 milyon 741 bin 76 lira, Diyarbakır, Mardin ve Van'daki su kanal idarelerine ise 424 milyon 360 bin 714 lira olmak üzere toplam 2 milyar 156 milyon 101 bin 790 lira kredi ve hibe desteği verildi" dedi.

İLBANK tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kayyum atanan belediyelere yapılan kredi ve hibe destekleri şöyle:

"Ağrı merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Tutak belediyelerine 59 milyon 402 bin 508, Batman merkez ve Beşiri, Gercüş, İkiköprü belediyelerine 52 milyon 182 bin 693 lira, Bitlis'in Güroymak, Hizan, Mutki, Ovakışla, Yolalan belediyelerine 38 milyon 884 bin 319 lira, Diyarbakır'ın Büyükşehir, Hani, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Sur, Yenişehir belediyeleri ve Diyarbakır Su Kanal İdaresine 373 milyon 61 bin 692 lira, Elazığ Karakoçan Belediyesine 5 milyon 430 bin 41 lira, Erzurum'un Hınıs ilçesine 1 milyon 150 bin lira, Hakkari'nin merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova belediyelerine 341 milyon799 bin 927 lira, Iğdır'ın Hoşhaber ve Tuzluca Belediyelerine 269 bin 400 lira, Kars'ın Digor belediyesine 500 bin lira, Mardin'in Büyükşehir ve Derik belediyeleri ile Mardin Su Kanal İdaresine 330 milyon 714 bin 40 lira, Muş'un Bulanık, Erentepe, Malazgirt, Rüstemgedik, Varto belediyelerine 213 milyon 216 bin 984 lira, Siirt'in merkez, Atabağı, Baykan, Eruh, Gökçebağ, Kayabağlar, Veysel Karani belediyelerine 38 milyon 439 bin 984, Şanlıurfa'nın Bozova, Halfeti, Suruç, Viranşehir belediyelerine 33 milyon 837 bin 161 lira, Şırnak'ın Merkez, Başverimli, Cizre, İdil, Silopi, Uludere belediyelerine 271 milyon 182 bin 814 lira, Tunceli belediyesine 19 milyon 505 bin 924 lira, Van'ın Büyükşehir, Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray belediyeleri ile Van Su Kanal İdaresine toplam 374 milyon 524 bin 305 lira."

Kaynak: AA