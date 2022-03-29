Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 4 zanlının kentte saklandığını belirledi.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Kayseri DEAŞ Terör Örgütü
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