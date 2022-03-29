Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli FETÖ soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne merkezli 5 ilde FETÖ'nün gizli yapılanması için yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, müfettiş, astsubay ve akademisyenlerin de bulunduğu 16 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da başlattığı operasyon sürüyor.
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