Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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