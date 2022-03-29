Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ataşehir'de metruk binanın çatısı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir'de iki katlı metruk binanın çatısı çöktü. İtfaiye ekiplerince yapılan inceleme sonucu binada kimsenin olmadığı öğrenildi.
Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çöken çatının enkazında inceleme yaptı.
Yapılan kontroller sonucu binada kimsenin olmadığı tespit edildi.
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