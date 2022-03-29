Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınavlara çalışma evlerinde kalan FETÖ şüphelilerine soruşturma
Hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespiti için yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 12 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara'daki hakim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, haklarında üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alma, örgütçe Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hazırlık çalışma evlerinde kalma, ardışık/periyodik arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, aleyhe ifade ve teşhis beyanları vb. deliller bulunan toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin arasında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hakim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunuyor.
Ankara merkezli 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: FETÖ
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