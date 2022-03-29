Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 30 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul polisi, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenledi. 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bağcılar merkezli Zeytinburnu, Başakşehir, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinde, 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Adreslerde, özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Hakkında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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