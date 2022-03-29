Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesindeki heyelanda büyükbaş hayvanlarını kaybeden aileyi ziyaret etti.

Hüzünlü ailenin acısını paylaşan Vali Sonel'in onlara büyük bir sürprizi vardı.

Vali, beraberinde getirdiği kamyonun kasasını açtı. Mağdur aileye 3 inek ve 3 buzağı teslim etti.

[Fotoğraf: AA]

Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye ile bir de köpek verildi.

Valinin yaptığı bu sürpriz heyelan mağduru aileyi mutlu etti.

