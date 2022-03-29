Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Adana'da, aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 15 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan, Bank Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu ve ardışık arama kayıtları bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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