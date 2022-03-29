İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan, Bank Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu ve ardışık arama kayıtları bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.