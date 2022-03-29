Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 11 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da tefecilik yaparak yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik yaparak 130 kişiyi mağdur edip yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliyi gözaltına almak için şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 10:03
- 10:03
- 09:52
- 09:45
- 09:39
Sıradaki Haber
Sınavlara çalışma evlerinde kalan FETÖ şüphelilerine soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz