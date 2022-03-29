Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te otomobil devrildi: Sürücü ile çocuğu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, devrildi. Kazada, sürücü ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Bala Hatun Caddesi'nde Şerife C.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki oğlu Fatih Ege E. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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